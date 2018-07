Coritiba encara Grêmio para compensar pontos desperdiçados em casa O Coritiba visita o Grêmio neste domingo, às 18h30, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela quarta rodada, com o objetivo de reencontrar o caminho da vitória no Campeonato Brasileiro. Depois de um triunfo na estreia sobre o Cruzeiro, o time perdeu para o Santos na segunda rodada e empatou com o São Paulo, em casa, na terceira.