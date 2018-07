Fora, Atlético-MG promete ser ofensivo contra o Vitória

No confronto contra o Santos no último domingo, a entrada de Dátolo deu gás ao time e o meia atuou nas duas jogadas que resultaram na virada da equipe mineira na Arena Pantanal, em Cuiabá. Diante do bom desempenho, o técnico deve optar por escalar Dátolo como titular nesta quinta na vaga de Rosinei.

Mas o treinador também terá que fazer mudanças em outros setores da equipe. O goleiro Victor e o zagueiro Leonardo Silva estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e Otamendi fez o seu último jogo com a camisa alvinegra no último domingo. O time também tem vários desfalques por lesões, como o meia Ronaldinho Gaúcho e o atacante Jô.

"Está sendo importante jogar. Eu sabia do meu potencial. Era chato ficar sem jogar, mas era uma opção do antigo treinador. Agora, voltar a me sentir importante está sendo especial", afirmou André, que voltou a ter oportunidades no ataque alvinegro e, com boas atuações, será novamente titular nesta quinta.