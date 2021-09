Fora contra Juventude, Willian diz que só voltou para ser 'feliz no Corinthians'

O corintiano terá de esperar um pouco mais para ver o meia Willian em campo. Apesar de vir treinando forte e estar liberado pela CBF, o camisa 10 revelou nesta segunda-feira que não enfrenta o Juventude, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão, nesta terça-feira, na Neo Química Arena. Em sua apresentação, o meia admitiu que estava infeliz no Arsenal e, mesmo não querendo retornar da Europa, mudou de ideia por causa do esforço apresentado pelos dirigentes do clube por sua contratação e porque reencontrará a felicidade no clube do coração.

"Eu sempre disse que não tinha o desejo de voltar ao Brasil, o objetivo era ficar na Europa, mas os planos mudam. Durante todo esse período que eu tive nos últimos meses, o Corinthians fez muito esforço para que eu voltasse", afirmou. Foi a melhor decisão que eu poderia tomar. Voltar a jogar aqui, me sentir feliz novamente. Realmente não estava me sentindo feliz no lugar onde eu estava."

A expectativa era enorme para que o meia já encarasse o Juventude, nesta terça-feira. Mas ele não foi relacionado por Sylvinho para aprimorar ainda mais o físico. Ele está há quatro meses sem entrar em campo.

"Não vou para o jogo de amanhã. Ainda estou num processo de treinamento. Eu vinha treinando separado no Arsenal, separado do grupo, então preciso de mais alguns dias para chegar em uma melhor forma física. Espero que no próximo fim de semana eu esteja bem para entrar em campo novamente", observou.

O meia está muito feliz com a volta e garante que espera ajudar não apenas na armação, mas com gols. "Eu sempre gostei de marcar gols e vou procurar fazer isso para ajudar a equipe a vencer os jogos."

Willian ainda engrandeceu o Brasileirão e garantiu que não entrou em contato com o amigo e ex-companheiro David Luiz para reeditarem parceria no Corinthians. O zagueiro está sem clube e nos planos do Flamengo.

"Muitos jogadores estão voltando e acho que isso eleva ainda mais a qualidade do futebol brasileiro. É um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Ter jogadores de nome voltando é muito bom para o futebol brasileiro", elogiou, antes de se esquivar sobre o possível convite feito ao zagueiro David Luiz. "Desde quando acertei com o Corinthians não falei mais com o David Luiz nem por mensagem, nem por ligação", garantiu.