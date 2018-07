Fora, Corinthians quer reagir contra a Ponte Preta

"Estamos abaixo do que queríamos, não vou usar adjetivos (para classificar a campanha), mas estamos abaixo devido a uma série de problemas que tivemos", disse Tite. Entre eles estão a contusão de vários jogadores. As mais novas baixas são os laterais: Alessandro e Fábio Santos estão fora.

Tite fez um certo mistério para confirmar quem joga na lateral direita, mas a própria entrevista do treinador dá a entender que será Edenílson. Isso porque ele confirmou a entrada do veterano Maldonado. Ibson, criticado pela torcida, está barrado do time. "Eu não protejo ninguém. O Maldonado tem bom passe e libera os laterais. E posso dar uma sequência a ele, que foi bem contra o Botafogo", afirmou.

Mesmo depois da atuação pavorosa do ataque na partida contra o Goiás, Tite deu outra chance ao trio ofensivo Alexandre Pato, Guerrero e Romarinho. O meia Douglas, em alta com o treinador, continua no time como principal armador.

Uma leitura dessa equipe é que o time vai jogar com dois primeiros volantes: Ralf e Maldonado. A diferença é que o chileno terá liberdade para sair um pouco mais. E a entrada dele deve deixar Douglas menos sobrecarregado na marcação. O grande problema é que esse trio de meio de meio de campo não teve tempo para treinar junto por causa da sequência de jogos. Nesta terça não houve treino tático e os titulares somente correram no campo.

Tite está blindado pelo presidente Mário Gobbi, que por ora nem cogita a troca de comando por causa dos resultados ruins e da possibilidade de o time ficar fora da Copa Libertadores de 2014. Mas o técnico sabe que novos tropeços podem atrapalhar seu trabalho.