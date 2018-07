Fora, Coritiba encara Criciúma com muitos desfalques Com grande parte de seus titulares no departamento médico, o Coritiba tenta neste sábado, às 21 horas, contra o Criciúma, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro, vencer, aprofundar a crise no rival, que terá técnico interino, e tentar se recuperar na competição, onde acumula três resultados negativos, sendo dois tropeços em seus domínios.