Fora, Coritiba enfrenta o Atlético-MG sem o meia Alex Desfalcado do meia Alex, destaque da equipe no Campeonato Brasileiro, e de mais cinco titulares entregues ao departamento médico, o Coritiba tenta nesta quinta-feira, às 21 horas, contra o Atlético Mineiro, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 20.ª rodada, a segunda vitória consecutiva na competição depois de ficar seis rodadas sem vencer e despencar na tabela de classificação.