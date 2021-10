Fora da convocação de Tite, Vinícius Júnior brilha, faz dois e Real Madrid lidera

Vinícius Júnior foi o grande assunto na convocação da seleção brasileira, na sexta-feira, ao não ser chamado por Tite para os jogos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Neste sábado, o atacante deu nova mostra que merece defender o País ao brilhar na vitória do Real Madrid, por 2 a 1, sobre o Elche. Ele fez os dois gols que recolocaram o time merengue na liderança do Campeonato Espanhol.

O jovem revelado pelo Flamengo vem se destacando no futebol europeu e se tornou um dos grandes nomes na Espanha neste início de temporada. Foi destaque no clássico contra o Barcelona e deu novo show neste sábado. Já são nove gols e outras três assistências de Vinícius Júnior em 14 partidas disputadas.

Antes atuando pouco e entrando somente no decorrer dos jogos com Zidane, o brasileiro agora é titular absoluto de Carlo Ancelotti, que não se cansa de elogiá-lo. Durante a semana o treinador disse que só vai tirá-lo do time quando não aguentar mais. Contra o Elche, após deixar a vitória encaminhada, saiu no fim para ser aplaudido.

O jogo foi duro no estádio Manuel Martínez Valero, casa do Elche, com os mandantes dando trabalho e equilibrando as ações no primeiro tempo. Com chances de gols de ambos os lados, o Real Madrid foi ao descanso mais feliz pela bela ajuda de sua constelação brasileira. O time entrou em campo com Éder Militão, Casemiro, Marcelo, Rodrygo e Vinícius Júnior.

E o primeiro gol teve participação direta dos atletas canarinhos. Roubada de bola e contragolpe legal. Casemiro lançou Díaz. O toque sutil de calcanhar parou nos pés de Vinícius Júnior, que bateu cruzado para abrir o marcador.

Depois de intervalo, as coisas ficaram mais tranquilas para o Real com a expulsão de Guti. O volante levou o segundo amarelo e o consequente vermelho. Com espaços, o time merengue seguiu apostando na velocidade e ampliou o marcador.

Vinícius Júnior recebeu belo lançamento de Modric, colocou a bola na frente e encobriu Casilla, com toque de habilidade. Comemorou com caretas e mostrando o símbolo do Real. No fim, Milla ainda fez o de honra, mas o dia era do atacante brasileiro, que encostou em Benzema na artilharia da equipe. São 9 gols dele diante de 11 do francês.

O Real Madrid subiu para os 24 pontos, na liderança do Campeonato Espanhol, superando a Real Sociedad nos critérios de desempate.