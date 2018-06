Fora da convocação, goleiro Neto virou dúvida por ter sido banco no fim de semana

Um dos cotados para a "terceira vaga" de goleiro na lista de convocados da seleção brasileira para o Mundial da Rússia, o goleiro Neto foi contatado pela comissão técnica de Tite no fim de semana para explicar o motivo de ter ficado no banco do Valência na vitória por 1 a 0 sobre o Girona, sábado, pelo Campeonato Espanhol.

De acordo com o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, havia dúvida de que sua ausência no time espanhol tivesse a ver com um eventual problema médico. À Fox Sports, Lasmar afirmou que Neto lhe garantiu que era apenas uma opção do técnico Marcelino García Toral, e que não havia impedimento de que o goleiro estivesse entre os suplentes dos goleiros anunciados por Tite.

Ele não participou do jogo no fim de semana e ficou no banco. Existia a dúvida de que poderia ter sido um problema médico, mas conseguimos falar com ele", explicou Lasmar. "Tivemos segurança de que não era nenhuma problema médico, que era apenas uma opção do treinador, então foi repassado ao Tite que não existia nenhum problema para sua convocação ou para que pudesse estar na lista, no caso a de 35 nomes, que é enviada à Fifa."

Neto ficou atrás de Alisson, da Roma, Ederson, do Manchester City, e Cássio, do Corinthians, na briga por uma vaga na lista de Tite. A sinalização de Lasmar em relação à lista de 35 é uma das poucas menções de membros da comissão técnica da seleção sobre os 12 nomes de suplentes que a CBF envia diretamente à Fifa. Apesar de Tite afirmar que não revelará os nomes, confirmou a presença do zagueiro Dedé, do Cruzeiro, entre os 12 da 'lista de espera'.