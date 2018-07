Fora da Copa América, Thiago Silva vai ao treino do Fluminense

Nesta terça-feira, no Rio, o zagueiro do Paris Saint-Germain aproveitou para visitar o treino do lutador José Aldo, um dos astros do UFC, e depois foi às Laranjeiras para acompanhar de perto o dia do elenco do Fluminense.

Thiago Silva assistiu ao treino na maior parte do tempo ao lado de Marcão, que foi seu companheiro de zaga no clube e que atualmente trabalha como auxiliar técnico. Em diversos momentos, fez companhia ao técnico Levir Culpi.

Com a semana livre de jogos, o primeiro treino da semana foi físico, sob o comando do preparador Rodolfo Mehl. Recuperado das dores na coxa esquerda, o volante Pierre foi entregue à preparação física. Só o atacante Samuel segue no departamento médico.