Fora da Copa, Ballack faz alerta a torcedores alemães

O jogador afirmou que a Alemanha não pode nem mesmo se iludir com o favoritismo anunciado na primeira fase da competição, na qual terá Austrália, Sérvia e Gana pela frente em jogos válidos pelo Grupo D.

"As pessoas devem saber que nós podemos perder para qualquer um do grupo na primeira fase. Nosso time tem que jogar no seu limite para vencer as outras seleções na fase classificatória. Isso era assim antes da minha lesão e

continua assim agora", ressaltou Ballack em uma entrevista publicada nesta quarta-feira pela imprensa alemã.

O meio-campista, porém, acredita que a Alemanha tem chance de ir longe na Copa do Mundo mesmo sem a sua presença em campo para ajudar o país. "Nosso time tem uma boa mentalidade. Isso não muda. Joachim Low [técnico da seleção alemã] vai tirar o máximo do nosso time, tenho certeza. Nos últimos campeonatos (Copas do Mundo) fomos segundo e terceiro colocados, por que não podemos fazer o mesmo agora?", questionou.