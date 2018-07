Fora da Copa, Coentrão confia em Cristiano Ronaldo

"Creio que os meus companheiros vão nos dar alegrias e que Ronaldo vai fazer das suas no domingo, contra os Estados Unidos", disse o português nesta quinta-feira, depois de desembarcar em Lisboa. "Ele é o melhor jogador do mundo", completou o companheiro do atacante na seleção portuguesa e no Real Madrid.

Coentrão sentiu estiramento no músculo adutor da perna direita no segundo tempo da estreia de sua seleção no Mundial - derrota por 4 a 0 para a Alemanha. Além dele, Portugal jogará a próxima partida desfalcado do goleiro Rui Patrício e do atacante Hugo Almeida, também por causa de lesões musculares, e do zagueiro Pepe, que vai cumprir suspensão automática por expulsão.

O lateral garante que o mau início na Copa não abalou o elenco português. "Claro que perder por 4 a 0 é complicado, mas o ambiente continua sendo muito bom e domingo vamos nos recuperar", promete Coentrão, que disputava seu segundo Mundial. Titular em 2010, ele e Portugal foram eliminados nas oitavas de final após derrota por 1 a 0 para a Espanha, que viria a ser campeã.