Fora da Copa, Croácia e Bélgica vencem amistosos

O tento foi assinalado pelo reserva Mate Bilic. Na etapa complementar, o confronto teve que ser interrompido devido à má visibilidade em campo causada por fogos de artifício lançados pelos torcedores que assistiam ao duelo.

Em Bruxelas, a Bélgica, na estreia do treinador Georges Leekens, venceu, de virada, a Bulgária por 2 a 1. Popov abriu o placar para os búlgaros, aos 31 minutos do primeiro tempo. Na etapa complementar, Lepoint empatou, aos 44, e Kompany fez o gol da vitória, aos 47 minutos. Assim como Croácia e Áustria, Bélgica e Bulgária também não estarão no Mundial da África do Sul.