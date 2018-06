Fora da Copa, Daniel Alves divulga vídeo e garante: 'Minha alma está em paz'

Um dia depois de ter a sua ausência da Copa do Mundo de 2018 confirmada, o lateral-direito Daniel Alves, do Paris Saint-Germain, se manifestou publicamente pela primeira vez neste sábado, quando divulgou um vídeo nas redes sociais para comentar a decepção, causada por grave lesão no lesão no ligamento cruzado anterior do seu joelho direito, sofrida na última terça-feira, na final da Copa da França.

Vestindo uma camiseta com a frase "o futuro é um desafio", o jogador da seleção brasileira exibiu a sua habitual irreverência e pareceu estar superando bem o trauma, depois de ter defendido o Brasil nos Mundiais de 2010 e 2014.

"Fala, galera. Estou aqui para agradecer todas as mensagens de carinho, todas as mensagens de apoio, todas as orações que têm chegado até a mim. Eu queria dizer, galera, que, se vocês tiverem que ficar com alguma coisa minha, que seja a minha alegria, que seja com a minha vibe, que seja com a minha loucura", afirmou Daniel Alves.

Em seguida, o jogador reconheceu que seria impossível não sofrer nenhum abalo emocional com esta decepção para a sua carreira, mas também destacou que tem confiança no sucesso da seleção brasileira na Copa que começa no dia 14 de junho, na Rússia.

"Pode ser que meu ego esteja um pouco sentido, mas minha alma ainda está em paz, pois tentei fazer sempre o melhor. Eu confio muito nesse grupo, que sempre dá o melhor de si. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Vamos ficar na torcida", completou o lateral, para depois dar um recado aos seus companheiros que serão convocados ao Mundial pelo técnico Tite na próxima segunda-feira, quando o treinador anunciará a lista final de 23 nomes da seleção para a competição.

"Não poderemos estar dentro ajudando, mas vamos ficar na torcida de fora. Espero que vocês estejam em paz, espero que vocês estejam bem, porque eu estou bem. E eu acredito que só assim que eu vou conseguir recuperar. Um abração a todos", finalizou.

Por causa da lesão no joelho, Daniel Alves terá de ser submetido a uma cirurgia e ficará ausente dos gramados por um período estimado de seis meses, segundo confirmou na última sexta-feira o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, após analisar a situação do jogador em Paris.

Sem Daniel Alves, que era o titular absoluto da lateral direita da equipe nacional, o Brasil vai estrear na Copa do Mundo no dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov.