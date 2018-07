Fora da Copa de 2018, Holanda inicia reconstrução com vitória sobre a Escócia

Em mais um início de reconstrução - ficou fora da última Eurocopa, em 2016, na França -, após não conseguir uma vaga na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a seleção da Holanda derrotou a Escócia por 1 a 0, nesta quinta-feira, em um amistoso realizado na cidade de Aberdeen, em solo escocês. Foi o primeiro após a pífia campanha nas Eliminatórias Europeias.

O gol da vitória holandesa saiu dos pés do atacante Memphis Depay, que joga no Lyon-FRA, no final do primeiro tempo. Aos 40 minutos, ele aproveitou cruzamento de Babel pela direita e escorou para o gol defendido pelo goleiro Craig Gordon.

Foi o penúltimo jogo do técnico Dick Advocaat no comando da Holanda. Após não levar a seleção à Copa do Mundo de 2018, o treinador anunciou que não permanecerá no cargo depois do amistoso contra a Romênia, na próxima terça-feira, em Bucareste.

Dick Advocaat está pela terceira vez no comando da Holanda, após trabalhar na seleção entre 1992 e 1994 e depois de 2002 a 2004. Na atual passagem, comandou a equipe apenas em seis partidas, venceu cinco e só perdeu uma - goleada de 4 a 0 para a França, no Stade de France, em Saint-Dennis. No entanto, assumiu o time em situação complicada nas Eliminatórias e não evitou a ausência no Mundial da Rússia.