Fora da Copa, Dinamarca renova com técnico por dois anos

COPENHAGUE - Mesmo após fracassar na tentativa de levar a Dinamarca para a Copa do Mundo de 2014, o técnico Morten Olsen revelou nesta quinta-feira que renovou o seu contrato para seguir no comando da seleção do país por mais dois anos.

Em outubro, a seleção dinamarquesa ficou na vice-liderança do Grupo B das Eliminatórias Europeias do Mundial, mas não pôde disputar a repescagem por uma vaga na competição pelo fato de ter sido o pior dos nove vice-líderes das nove chaves do qualificatório do Velho Continente.

Ao comentar o fato de que a Dinamarca não poderá estar no Brasil no próximo ano, Olsen disse nesta quinta que ainda está "aborrecido" com o fracasso, mas enfatizou que agora é hora de "colocar a decepção para trás" e seguir em frente "de uma forma construtiva".

Olsen está no comando da Dinamarca desde 2000 e se tornou o primeiro dinamarquês a acumular 100 jogos como jogador e depois como treinador na seleção do país. Essa é, por sinal, a quinta vez que ele tem seu contrato renovado para seguir dirigindo o time nacional.