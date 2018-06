Fora da Copa, Holanda renova seleção e tem filho de Kluivert em convocação

Fora da Copa do Mundo da Rússia, a seleção da Holanda iniciou seu processo de renovação nesta quarta-feira com a primeira convocação do técnico Ronald Koeman. Ele assumiu a função em fevereiro e anunciou sua primeira lista, com sete estreantes, para os amistosos com Inglaterra e Portugal, neste mês.

Uma destas novidades é Justin Kluivert, de apenas 18 anos. Ele é filho de Patrick Kluivert, ídolo do Ajax, onde foi campeão da Liga dos Campeões. Também brilhou com a camisa do Barcelona e da própria seleção holandesa, principalmente na campanha da Copa do Mundo de 1998, quando o time foi o quarto colocado, na França.

Na lista preliminar de 33 jogadores, há ainda outros seis estreantes: o lateral-direito Hans Hateboer, o meia Ruud Vormer, o goleiro Marco Bizot, o meia Guus Til e os atacantes Wout Weghorst e Steven Bergwijn.

Estas novidades servem para renovar e até compensar as ausências de referências da equipe, como Arjen Robben e Wesley Sneijder, que se aposentaram recentemente da seleção holandesa como consequência da decepção vivida pela equipe ao não se classificar para o Mundial da Rússia.

A maior alteração na seleção aconteceu com a troca do treinador Dick Advocaat, que deixou o comando do time ao fim da frustrada participação da Holanda nas Eliminatórias da Copa, por Ronald Koeman, que tem passagens como técnico por Everton, Valencia, Benfica, Ajax e PSV.

Os primeiros jogos da Holanda sob o comando de Koeman serão os amistosos marcados para o fim deste mês. No dia 23 de março, os holandeses vão receber a Inglaterra em Amsterdã. No dia 26 será a vez de enfrentar Portugal na cidade de Genebra, na Suíça. Ingleses e portugueses estão garantidos na Rússia.

Confira a lista preliminar dos convocados da Holanda:

Goleiros: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen (Barcelona), Sergio Padt (Groningen), Jeroen Zoet (PSV);

Defensores: Nathan Ake (Bournemouth), Daley Blind (Manchester United), Jeffrey Bruma (Wolfsburg), Matthijs de Ligt (Ajax), Stefan de Vrij (Lazio), Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace), Daryl Janmaat (Watford), Karim Rekik (Hertha Berlin), Kenny Tete (Lyon), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Virgil van Dijk (Liverpool);

Meio-campistas: Marten de Roon e Hans Hateboer (Atalanta), Davy Propper (Brighton & Hove Albion), Kevin Strootman (Roma), Guus Til (AZ Alkmaar), Donny van de Beek (Ajax), Tonny Vilhena (Feyenoord), Ruud Vormer (Club Bruges), Georginio Wijnaldum (Liverpool);

Atacantes: Ryan Babel (Besiktas), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn e Luuk de Jong (PSV), Memphis Depay (Lyon), Bas Dost (Sporting), Justin Kluivert (Ajax), Quincy Promes (Spartak Moscou), Wout Weghorst (AZ Alkmaar).