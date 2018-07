Fora da Copa, Ibrahimovic passa em branco em amistoso

COPENHAGUE - Vai ter Copa do Mundo para 32 seleções, mas não para a Suécia. Por isso, Zlatan Ibrahimovic, um dos melhores jogadores da atualidade, não virá ao Brasil. Ao craque do PSG, neste fim de temporada, só resta jogar amistosos. Nesta quarta-feira, com ele em campo, os suecos perderam o clássico local contra a Dinamarca, por 1 a 0.

O gol dinamarquês em Copenhague saiu apenas aos 48 minutos do segundo tempo, marcado de pênalti pelo zagueiro Agger, do Liverpool. O confronto reuniu outros atletas cuja falta será sentida no Brasil, casos do goleiro Kasper Schmeichel (filho do lendário goleiro dinamarquês), do volante Christian Eriksen (do Tottenham) e o atacante Kallström (do Arsenal).

A Suécia ainda não entra de férias porque faz mais uma amistoso antes da Copa, contra a Bélgica, em Solna. A Dinamarca só volta a jogar em setembro, na próxima rodada de amistosos.