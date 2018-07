Fora da Copa, Irlanda vence Argélia em amistoso

Contando com o apoio da torcida, a Irlanda dominou a partida desde os primeiros minutos e quase abriu o placar logo aos 4 minutos. O gol acabou saindo somente aos 31 minutos da etapa inicial. Paul Green acertou a cabeça, ao completar cobrança de falta na área.

Melhor em campo, os irlandeses aumentaram a vantagem no início da segunda etapa, com gol de Robbie Keane aos 7 minutos. Apesar da desvantagem, a seleção da Argélia não conseguia reagir e era neutralizada com facilidade pela defesa europeia.

O melhor lance da equipe africana no jogo aconteceu aos 38 minutos, quando Ghedioura subiu mais que a zaga e mandou a bola na trave. Um minuto depois, Robbie Keane sofreu falta dentro da área. Ele mesmo bateu o pênalti e selou a vitória por 3 a 0.

Com o resultado, a equipe irlandesa somou sua segunda vitória, em menos de quatro dias, sobre uma seleção que vai disputar a Copa. Na terça-feira, os europeus derrotaram o Paraguai por 2 a 1.

A Irlanda ficou de fora do Mundial ao ser derrotada pela França na repescagem das eliminatórias da Europa. O jogo, polêmico, ficou marcado pelo gol irregular de Gallas, após passe de mão de Henry, que garantiu a classificação francesa.

A Argélia fará sua estreia na Copa do Mundo no dia 12 de junho diante da Eslovênia. O Grupo C conta ainda com a Inglaterra e os Estados Unidos, favoritos a ficar com a vaga nas oitavas de final.