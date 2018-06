Fora da Copa, Itália supera Arábia Saudita em estreia de Mancini

Fora da Copa do Mundo, a seleção da Itália iniciou nesta segunda-feira um novo ciclo, sob o comando do técnico Roberto Mancini. E o novo treinador estreou com vitória sobre a Arábia Saudita por 2 a 1, em amistoso que serviu ao rival como preparação para o Mundial da Rússia.

+ Às vésperas da Copa, Nigéria só empata em amistoso com congoleses

+ Coreia do Sul bate Honduras em amistoso preparatório para a Copa do Mundo

+ França bate Irlanda sem sustos em amistoso preparatório para a Copa

No duelo disputado na AFG Arena, na cidade suíça de St. Gallen, o time italiano se destacou com o retorno de Mario Balotelli à seleção e com a escalação do meia brasileiro Jorginho entre os titulares. Balotelli, inclusive, marcou um belo gol no amistoso. A seleção europeia vinha de tropeços seguidos: derrota para a Argentina, empate com a Inglaterra e a eliminação diante da Suécia, nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

A queda diante dos suecos deixou os italianos de fora de uma Copa pela primeira vez desde 1958. A grande decepção custou o emprego do técnico Giampiero Ventura. E Mancini foi confirmado em seu lugar há duas semanas. Neste processo de reconstrução, o novo treinador de promover mudanças na equipe. E a primeira delas foi reabilitar Balotelli.

Foi do polêmico atacante o primeiro gol do amistoso desta segunda. Aos 20 minutos, ele acertou forte chute de fora da área, mandou no canto e abriu o placar. Melhor em campo, o time italiano anotou o segundo aos 23 minutos. Após cobrança de escanteio, o goleiro saudita deu rebote e Belotti mandou para as redes.

Com a vantagem construída no placar, a seleção italiana recuou e perdeu ritmo em campo. Ao mesmo tempo, a Arábia Saudita cresceu no jogo. E descontou aos 26 minutos, numa falha coletiva dos zagueiros e do goleiro Donnarumma. Após roubar a bola no ataque, Yahya Al Shehri disparou pela direita, driblou com facilidade o goleiro do Milan e bateu de longe para o gol vazio.

Foi a primeira derrota dos sauditas em amistosos preparatórios para a Copa. Eles vinham de vitórias sobre Grécia e Argélia, ambas pelo placar de 2 a 0. No Grupo A do Mundial, a seleção da Arábia Saudita fará o jogo de abertura da Copa contra a anfitriã Rússia, no dia 14 de junho, no Luzhniki Stadium, em Moscou.