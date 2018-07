Fora da Copa, Romênia oficializa acerto com novo treinador

Sem chances de obter a classificação para a Copa do Mundo de 2018, a Romênia oficializou nesta sexta-feira a contratação do seu novo treinador. Será Cosmin Contra, de 41 anos, ex-lateral do Atlético de Madrid e com passagens de treinador à frente de clubes pequenos da Espanha.

Contra assinou contrato até o fim das Eliminatórias da Eurocopa de 2020. Ele vai substituir o alemão Christoph Daum, que comandava a seleção desde o ano passado e foi demitido recentemente. No comando do time romeno, Daum não conseguiu recuperar a seleção nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo da Rússia.

Na quarta colocação do Grupo E das Eliminatórias, a Romênia tem apenas nove pontos e não poderá alcançar os líderes da chave nas duas rodadas restantes da disputa - a Polônia lidera, com 19 pontos, Montenegro e Dinamarca têm 16 pontos cada.

O novo treinador chega à seleção após deixar o Dínamo de Bucareste. Antes comandou clubes romenos, como o Poli Timisoara e o Petrolul Ploiesti. No futebol espanhol, onde foi jogador do Atlético de Madrid e do Alavés, trabalhou como técnico do Getafe, do Fuenlabrada e do Alcorcón.