Fora da Copa, Vela dá mais uma vitória à Real Sociedad Carlos Vela parece não estar muito afim de ajudar o México, tanto é que já foi anunciado que, por falta de comprometimento, ele está fora da Copa do Mundo, mas na Real Sociedad ele continua decisivo. Nesta segunda-feira, foi dele o gol que deu a vitória ao time basco por 1 a 0 sobre o Málaga, no fechamento de 24.ª rodada do Campeonato Espanhol.