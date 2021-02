Fora da disputa pelo Brasileirão, Daniel Alves tem seu primeiro ano sem títulos desde 2005

Sem possibilidades de conquistar o Campeonato Brasileiro, depois do empate, em 1 a 1, no clássico com o Palmeiras, no Morumbi, o meia Daniel Alves, do São Paulo, chega à sua primeira temporada sem titulos desde 2004/2005.

Dono de 40 títulos na carreira, o capitão são-paulino conquistou seu último título em 2019, com a seleção brasileira na Copa América, que foi disputada no Brasil. Logo após o título, Daniel Alves acertou sua ida ao São Paulo, onde ainda não conquistou nenhuma taça.

Na temporada 2004/2005, o jogador vestia a camisa do Sevilla, da Espanha, e também não levantou nenhuma taça. Daquela temporada em diante, foram troféus e mais troféus para a sua coleção. Na equipe andaluz, Daniel Alves conquistou cinco títulos. Mais tarde, no Barcelona, foram 23 títulos. Na Juventus, de Turim, o então lateral-direito conquistou duas taças e ergueu outras cinco no PSG. Pela seleção brasileira, o camisa 10 do São Paulo conquistou duas vezes a Copa América e a Copa das Confederações pela equipe principal, totalizando quatro títulos.

Daniel Alves ainda tem mais dois jogos com a camisa tricolor para finalizar a temporada 2020, que precisou se estender até 2021 devido à pandemia de covid-19. O São Paulo ainda enfrenta o já rebaixado Botafogo, na próxima segunda-feira, e finaliza o Brasileirão, na quinta-feira, dia 25 de fevereiro, diante do Flamengo, que ainda pode estar na briga pelo título.

A equipe do Morumbi esteve próxima de dois títulos na atual temporada, quando chegou à semifinal da Copa do Brasil (sendo eliminado pelo Grêmio) e acumulou sete pontos de vantagem na liderança do Nacional, mas tropeços e falta de resultados no início de 2021 impediram o São Paulo de buscar a taça.