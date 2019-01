Fora da estreia do Grêmio no Gaúcho, Montoya e Vizeu se destacam em treino

O Grêmio vai estrear no Campeonato Gaúcho, neste domingo, em Novo Hamburgo, com um time alternativo. Enquanto isso os titulares continuam em treinamento, sob orientação do técnico Renato Gaúcho, visando os demais torneios da nova temporada.

Nesta sexta-feira à tarde o grupo principal do tricolor gaúcho realizou um treinamento coletivo, do qual Montoya e Vizeu, recém-contratados, foram as atrações.

Em dois tempos de 20 minutos, a escalação do Grêmio mudou pouco. Na primeira parte, o time principal contou com Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez, Michel, Maicon, Montoya e Luan; Everton e Jael.

Já a segunda equipe atuou com Julio César; Felipe, Ruan, Rodrigues e Guilherme Guedes; Victor Bobsin, Frizzo, Isaque e Patrick; Dionathã e Vizeu. No segundo tempo o centroavante substituiu Jael na equipe de cima, assim como Rafael Thyere entrou no lugar de Geromel e Thaciano na vaga de Maicon. Montoya e Vizeu tiveram boa movimentação e demonstraram entrosamento com os novos companheiros.

Ao mesmo tempo, no terceiro campo do CT Luiz Carvalho, o time que vai jogar a partida de estreia no Gaúcho treinou, sob comando do auxiliar Alexandre Mendes. Os jogadores fazem os últimos ajustes neste sábado pela manhã.

O Grêmio para o jogo contra o Novo Hamburgo deve formar com: Paulo Victor; Leonardo, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira e Juninho Capixaba; Rômulo, Matheus Henrique, Kaio, Jean Pyerre e Alisson; Thonny Anderson.