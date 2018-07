Fora da Euro, Holanda tentará recuperação em amistoso com a Alemanha A Holanda protagonizou um dos maiores vexames de sua história ao ficar de fora da Eurocopa do ano que vem e, para tentar minimizar a vergonha, colocará em prova sua força em um grande desafio. Nesta quinta-feira, a associação de futebol do país anunciou dois amistosos para novembro, sendo um deles diante da poderosa Alemanha, atual campeã mundial.