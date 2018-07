Fora da Liga Europa, Inter dá adeus ao Italiano com goleada; Empoli é rebaixado

A Internazionale se despediu em grande estilo desta edição do Campeonato Italiano, neste domingo, goleando a Udinese por 5 a 2, em Milão. Dois gols foram marcados pelo atacante brasileiro naturalizado italiano Eder. O catarinense começou a carreira no Criciúma, mas se transferiu ainda cedo para a Itália.

O time milanês finalizou a competição com 62 pontos, na sétima posição, atrás do rival Milan, último time na tabela a garantir um lugar na Liga Europa (a equipe rubro-negra de Milão, porém, ainda vai ter de disputar os playoffs por uma vaga na fase de grupos da competição). A Udinese fecha sua participação no Italiano em posição intermediária na tabela: 13º lugar, com 45 pontos.

A Inter de Milão dominou amplamente a partida. O time milanês abriu o placar logo aos 5 minutos de jogo, com o atacante Eder. Ivan Perisic e Marcelo Brozovic ampliariam a vantagem para o time da casa ainda antes do término da primeira etapa: 3 a 0.

No segundo tempo, novamente Eder marcou, aos 9 minutos, aumentando a vantagem da equipe interista para 4 a 0. O jogo era amplamente dominado pelos milaneses - a posse de bola total foi de 72% da Inter contra apenas 28% da Udinese.

Mas, aos 31 minutos, Andrija Balic descontou para a Udinese. Entretanto, na sequência, para minar completamente o ânimo dos jogadores do time de Údine, Gabriele Angella jogou contra as próprias redes e marcou contra: 5 a 1. Aos 45 minutos, Duvan Zapata assinalou o segundo gol da Udinese.

OUTROS JOGOS

Mais quatro partidas completaram a 38ª e última rodada do Campeonato Italiano na noite deste domingo. Em Turim, o Torino bateu o Sassulo por 5 a 3. O quinto gol da equipe foi marcado pelo atacante Andrea Belotti, que terminou a temporada como terceiro maior artilheiro da competição (26 gols), atrás de Mertens (Napoli) e Dzeko (Roma), ambos com 28. Pelo lado do Sassuolo, o atacante francês Gregoire Defrel fez os três gols da equipe.

A Lazio decepcionou os torcedores ao ser derrotada pelo Crotone, fora de casa, por 3 a 1. Apesar do fracasso, o time romano garantiu vaga na próxima edição da Liga Europa. Ciro Imobile, cobrando pênalti, fez o único gol da Lazio, que teve o zagueiro angolano Bastos expulso de campo no final do primeiro tempo. A Lazio encerra o campeonato em quinto lugar, com 70 pontos. O Crotone, que já havia se livrado do rebaixamento, termina na 17ª posição, com 34.

Em Florença, Fiorentina e Pescara - lanterna do campeonato e rebaixado há várias rodadas - empataram em 2 a 2. O time da casa teve o jovem atacante Federico Chiesa, de 19 anos, expulso aos 38 minutos do primeiro tempo. A equipe viola finalizou a sua campanha nesta temporada em oitavo lugar, com 60 pontos, fora da zona de classificação para as competições europeias.

EMPOLI CAI

Em Palermo, a equipe local venceu o Empoli por 2 a 1 e empurrou os visitantes para a segunda divisão italiana. A equipe, se vencesse, teria superado o Crotone na tábua de classificação e, dessa forma, se salvaria do descenso. O Palermo abriu 2 a 0 nos 15 minutos finais da partida. O Empoli descontou a três minutos do final. Mas a vitória de nada adiantou para a equipe de Palermo, que também já estava rebaixada à Série B italiana e terminou a competição com 26 pontos, em penúltimo lugar, à frente apenas do Pescara, que somou apenas 18.