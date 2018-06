Fora da lista, Giuliano atuava em goleada do Fenerbahçe durante convocação

O meia Giuliano viveu uma segunda-feira de emoções mistas. Um dos nomes cotados para a lista da seleção brasileira na Copa do Mundo, o jogador entrou em campo com o Fenerbahçe exatamente no horário previsto para o anúncio dos convocados de Tite. Ele acabou preterido da relação de 23 atletas, mas ao menos pôde comemorar a goleada de sua equipe por 7 a 0 sobre o Karabukspor, pela penúltima rodada do Campeonato Turco.

+ Com Taison e Geromel, Tite Convoca lista final da Copa do Mundo da Rússia

+ Tite diz que lista dos convocados foi definida meia hora antes do anúncio

+ Raio-X - Conheça as seleções da Copa da Rússia

+ Confira tabela da Copa do Mundo da Rússia

Giuliano foi um dos meias mais chamados por Tite. Das dez convocações do técnico na seleção, esteve presente em sete. No entanto, perdeu espaço nas últimas listas e vinha sendo esquecido pelo treinador.

Mesmo assim, havia a expectativa para sua convocação. Tanto que a comissão técnica da seleção chegou a observá-lo na Turquia. Só que na hora de finalizar a lista, Tite optou por Fred na vaga que supostamente poderia ser de Giuliano.

A convocação de Tite teve início às 14 horas desta segunda, exatamente o momento em que o Fenerbahçe entrava em campo fora de casa para enfrentar o Karabukspor. Por isso, a tendência é que Giuliano tenha sido informado de sua ausência na lista durante o confronto ou no vestiário.

Para consolar, ao menos o Fenerbahçe celebrou a goleada por 7 a 0, com gols de Kravchenko, contra, Chahechouhe, Roberto Soldado, Nabil Dirar, Janssen e do brasileiro Fernandão, duas vezes. Com o resultado, o vice-líder do Turco manteve os três pontos de desvantagem para o Galatasaray, a uma rodada para o fim da competição.