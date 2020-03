Benzema ironiza Giroud na seleção francesa: 'Não se compara Fórmula 1 com um kart'

Com o futebol mundial paralisado, devido ao novo coronavírus (covid-19), as "lives" do Instagram têm sido cada vez mais aderidas pelos jogadores. No domingo, o francês Karim Benzema foi protagonista de uma delas e polêmicas não faltaram. O centroavante do Real Madrid, sem ser convocado para a seleção da França desde 2015, detonou Olivier Giroud, do Chelsea, titular do técnico Didier Deschamps desde a sua ausência.

"Não se compara um Fórmula 1 com um kart... e estou sendo simpático. Sei que sou um Fórmula 1. Ele rende porque está lá, é a única razão. Não será nada de espetacular, não fará nada do outro mundo, mas tem o seu jeito. Além disso, alguém gosta da forma como ele joga? Não sei", declarou o atacante.

Benzema desfalca a França em amistosos e competições oficiais devido a uma polêmica que envolve ele e outros jogadores da seleção. Na época, o meia Valbuena recebeu uma ligação anônima que lhe pedia 150 mil euros (R$ 847 mil) para não divulgar um vídeo íntimo. Foi-se realizada uma investigação, que relacionou Benzema e Djibril Cissé à extorsão.

Desde então, o centroavante, que havia sido titular na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, não é convocado. Nesta temporada, Benzema já fez 18 gols, em 33 partidas, somadas suas participações em atuações do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões da Europa. Em contrapartida, Giroud marcou somente duas vezes em 11 jogos do Campeonato Inglês e da Liga dos Campeões.