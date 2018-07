Fora da seleção, Yepes espera jogar Copa América pela Colômbia

O zagueiro Mario Alberto Yepes, homem de confiança de José Pekerman nas Eliminatórias e na Copa do Mundo no Brasil, não se imagina jogando o Mundial de 2018, na Rússia, mas espera ter a oportunidade de participar da Copa América deste ano pela seleção da Colômbia.

Yepes, de 38 anos e jogador do San Lorenzo, finalista do último Mundial de Clubes, não figurou nas convocações de Pekerman após o torneio no Brasil. O seu contrato com o clube argentino vai até junho deste ano.

"Sendo objetivo, estou ciente de que não vou estar nessa Copa", disse o veterano ao site do jornal El Tiempo de Bogotá. "Então, me parece certo que sejam dada oportunidades para outros jogadores que vão chegar nesse Mundial e nessa Eliminatória, que será difícil", disse o zagueiro.

A Colômbia perdeu por 2 a 1 para o Brasil nas quartas de final da última Copa, numa partida em que Yepes teve um gol anulado. E o zagueiro espera que essa não tenha sido a sua última partida pela seleção, pois deseja jogar a Copa América deste ano no Chile.

"Eu ficaria na seleção em todos os anos do mundo. Você nunca pode dizer não à seleção. Vamos ver o que acontece nesses seis meses, mas não há problema em ser dada a oportunidade aos meninos que podem contribuir com coisas novas", comentou.