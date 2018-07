Fora da A-2 por causa de estádio, Atibaia pode fechar as portas

Quarto colocado na Série A-3 do Campeonato Paulista, o Atibaia garantiu o acesso no campo, mas pelo regulamento da Federação Paulista de Futebol, não poderá participar da Série A-2 no próximo ano. O time não tem um estádio com 8 mil lugares e pode fechar as portas.

"Infelizmente não tem salvação. Agora vamos ver o que faremos, se disputaremos a A-3 ou se vamos fechar as portas. Está caminhando para isso", afirma Edivaldo Pereira da Silva, o Neno, presidente do Atibaia. "Perdemos a vaga e colocaram o Barretos", continua.

A classificação na A-3 foi justamente em cima do Barretos, com um gol aos 47 minutos do segundo tempo. Mas a euforia pela vaga foi se transformando em frustração quando a prefeitura da cidade não abraçou a ideia de reformar e ampliar a capacidade do estádio. "Tinha que ser 8 mil lugares, mas só cabem 3 mil", explica.

Ele sabe que sua situação é semelhante ao do Água Santa, que subiu para a primeira divisão, mas está correndo para ampliar o campo em Diadema. Neno não sabe como ficará a situação do Água Santa, mas lamenta as decisões que tiraram o Atibaia da segunda divisão. "Na Série A-2, em jogo muito importante vão duas mil pessoas."