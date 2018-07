Fora da Série A2 do Paulista por causa de estádio, Atibaia pode fechar as portas Quarto colocado na Série A3 do Campeonato Paulista do ano passado, o Atibaia garantiu o acesso no campo, mas pelo regulamento da Federação Paulista de Futebol, não poderá participar da Série A2 no próximo ano. O time não tem um estádio com 8 mil lugares e pode fechar as portas.