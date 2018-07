Fora da UTI, Pelé continua mostrando 'boa evolução'

Cada novo boletim médico confirma a melhora do estado de saúde do ex-jogador Pelé. Depois de o informe da manhã desta terça-feira ter revelado que ele havia saído da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), as avaliações do período da tarde no Hospital Albert Einstein mostraram que o Rei do Futebol continua com "boa evolução clínica".

De acordo com o novo boletim médico, divulgado às 18h30 desta terça-feira e assinado pelos médicos Fábio Nasri e Marcelo da Costa Batista, Pelé "persiste sem febre, com condições hemodinâmicas e respiratórias normais". Isso significa que o ex-jogador de 74 anos está com a pressão controlada e respira sem a ajuda de aparelhos.

Nesta terça-feira, Pelé também permanece sem o tratamento de hemodiálise (filtragem do sangue realizada por um aparelho). Sinal de que seu rim funcionou bem, sem a ajuda de aparelhos, nas últimas 48 horas. Nova avaliação da função renal será feita na manhã desta quarta. O boletim informa ainda que o ex-jogador continua tomando antibióticos e que está aceitando bem os alimentos.

Pelé está internado desde o dia 24 de novembro. Ele foi ao hospital para uma consulta de rotina, pois havia sido submetido, pouco menos de duas semanas antes, a uma cirurgia para a retirada de cálculos renais, procedimento também realizado no Albert Einstein. Os médicos, no entanto, detectaram uma infecção urinária e decidiram pela internação.

O estado de saúde de Pelé piorou consideravelmente ao longo da semana passada, o que obrigou os médicos a transferi-lo para a UTI. Na quinta-feira, dia mais crítico desde a sua internação, ele apresentou quadro de "instabilidade clínica", de acordo com boletim divulgado pelo hospital. O ex-jogador precisou tomar antibióticos poderosos para controlar uma infecção renal - que inicialmente não deram os resultados esperados - e medicamentos para controlar a pressão arterial, que havia caído de maneira preocupante. Na sexta, já recebendo o tratamento de hemodiálise, começou a apresentar melhora no quadro clínico. E, desde então, seu estado de saúde tem melhorado constantemente.

BOLETIM MÉDICO

O paciente Edson Arantes do Nascimento (Pelé) continua com boa evolução clínica, sem intercorrências médicas e em cuidados de semi-intensiva. Persiste sem febre, com condições hemodinâmicas e respiratórias normais. Nova avaliação da função renal será feita amanhã cedo. Recebe a medicação antibiótica por via endovenosa. A aceitação alimentar está adequada. O Hospital fornecerá boletim assim que houver nova informação Médicos Responsáveis:

Dr. Fabio Nasri

Dr. Marcelo Costa Batista Diretor de Prática Médica do Hospital:

Dr. Oscar Pavão