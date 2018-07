Fora das Eliminatórias, Mano quer aproveitar amistosos Nem todas as seleções filiadas à Fifa participaram do sorteio das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, neste sábado, no Rio. Algumas (28) já foram eliminadas no pré-qualificatório, outras quatro não se inscreveram. Mas a maior ausência foi o Brasil, que, por ser anfitrião, está automaticamente classificado para o Mundial. Presente no evento realizado na Marina da Glória, o técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, indicou que, se houvesse a possibilidade de escolha, seria melhor participar das Eliminatórias.