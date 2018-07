Fora das seleções, Cristiano Ronaldo e Özil participam de treino do Real

MADRI - Recuperados de lesões que os impediram de participar dos amistosos de suas seleções, o português Cristiano Ronaldo e o alemão Mesut Özil se reintegraram ao elenco do Real Madrid no treino desta quinta-feira e deverão estar presentes no jogo contra o Athletic Bilbao, no próximo sábado.

Cristiano Ronaldo levou uma cotovelada no jogo contra o Levante, no último domingo, o que acarretou em uma lesão no olho esquerdo e o impediu de participar da partida entre Gabão e Portugal, que terminou empatada em 2 a 2. Já Özil sofreu uma contusão no tornozelo esquerdo e não defendeu a Alemanha no empate sem gols com a Holanda.

O técnico José Mourinho também contou com os espanhóis Iker Casillas, Raúl Albiol, Sergio Ramos e Raphael Varane, que estiveram na goleada por 5 a 1 da Espanha sobre o Panamá, com Pepe, que defendeu a seleção portuguesa, e Angel Di María, presente no empate em 0 a 0 da Argentina com a Arábia Saudita.

O Real Madrid é o terceiro colocado do Campeonato Espanhol, com 23 pontos, oito a menos que o Barcelona. A partida contra o Athletic Bilbao acontecerá no estádio Santiago Bernabéu, às 19h (de Brasília).