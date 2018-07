Fora de campo, Kaká já ganha colegas do São Paulo

SÃO PAULO - O profissionalismo, o respeito dos colegas e a qualidade técnica acima da média de Kaká têm deixado a comissão técnica do São Paulo encantada. Os responsáveis pela equipe tricolor acreditam que o jogador, eleito pela Fifa o melhor do mundo em 2007, eleva o elenco a um novo patamar.

O clube já havia namorado uma de suas mais valiosas revelações outras vezes, mas sempre esbarrou nos altos salários de Kaká e em seu desejo de continuar jogando na Europa. O fracasso do Milan na última temporada – o clube rubro-negro não disputará nenhuma competição europeia por causa do mau desempenho – e a entrada do Orlando City na vida do jogador tornaram o sonho realidade.

"Quando a gente via o Kaká jogar no Milan, nem pensava nessa possibilidade porque ele não cabia no orçamento. Mas deu para ver que ele vinha em um ritmo bom", comentou Muricy Ramalho.

Foi na reta final da última temporada europeia que o meia mostrou que ainda pode jogar em alto nível. Apesar de o Milan ter fracassado, Kaká se destacou individualmente, com boas atuações nas últimas rodadas do Campeonato Italiano.

"A gente se animou quando apareceu a oportunidade justamente pelo fim dele no Milan", disse Muricy.

SIMPLES

No dia a dia, o jogador tem deixado até mesmo os seus companheiros impressionados pela forma como encara os treinamentos e pela simplicidade no trato com todos.

"Certamente está sendo um sonho realizado poder ter o Kaká como colega de equipe", comentou Paulo Henrique Ganso. "Será muito legal quando jogarmos juntos em uma partida oficial. Espero que a gente possa fazer uma parceria de sucesso", disse o meia, que tem no agora companheiro de time um dos ídolos de juventude.

Outro ganho para o Tricolor com a entrada de Kaká na equipe é a experiência de alguém que passou mais de uma década jogando entre os melhores do mundo. Muricy espera que o meia seja um dos comandantes da equipe. "O nosso líder, que é o Rogério, joga lá no gol. Com o Kaká, a gente ganha uma voz de comando no campo", afirmou Muricy.