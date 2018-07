'Fora de campo o Brasil já perdeu a Copa', afirma Romário

RIO - Astro maior da Copa de 1994 na campanha do tetracampeonato da seleção brasileira, Romário falou sobre o Mundial de 2014 nesta segunda-feira, quando voltou a lamentar a preparação do Brasil como organizador da competição. O hoje deputado pelo PSB-RJ desembarcou pela manhã no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, onde criticou os altos gastos públicos investidos para a realização da competição, assim como enfatizou que o País não soube aproveitar como deveria a oportunidade de crescer e construir um legado positivo na esteira de um evento desta magnitude.

"Nenhum brasileiro está feliz com as contas (do Mundial). A gente está ciente de que a Copa vai acontecer, mas agora temos que torcer para o Brasil porque fora de campo o Brasil já perdeu a Copa", afirmou o ex-atacante, que depois completou: "Qualquer brasileiro consciente sabe que a Copa não foi produtiva para o povo, mas isso também não significa que não devemos torcer para o Brasil, pois somos brasileiros e amamos futebol".

Durante a rápida passagem pelo saguão do Aeroporto Santos Dumont nesta manhã de segunda-feira, Romário também alfinetou Ronaldo, outro ídolo histórico da seleção brasileira e que hoje faz parte do Comitê Organizador Local (COL) da Copa. Ele deixou claro que não aprovou o fato de que, na última sexta-feira, seu ex-parceiro de seleção provocou polêmica ao dizer que se sentia "envergonhado" com os atrasos na preparação do Brasil para Copa e não ter cumprido os prazos acertados com a Fifa.

"Eu tenho a minha bandeira e as minhas colocações. Não mudo de lado, dependendo da forma que acontece o jogo", afirmou Romário, insinuando que Ronaldo estaria errado com a sua atitude, pelo fato de ser um membro do COL. Anteriormente, os dois trocaram farpas, em março passado, por causa de questões relativas ao Mundial.