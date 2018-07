Fora de casa, São Paulo tenta iniciar arrancada contra o Figueirense

O fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro se apresenta com boas oportunidades para o São Paulo e a primeira delas é nesta quarta-feira. Contra o Figueirense, em Florianópolis, o time tenta manter o bom nível de atuação e conseguir somar pontos contra adversários que tentam fugir da zona de rebaixamento.

A equipe catarinense ocupa a 15ª posição e o próximo adversário do São Paulo é o Goiás, no sábado, 17ª colocado, em partida que será no Morumbi. A aposta do técnico Juan Carlos Osorio é em repetir nesses jogos a produção ofensiva exibida na rodada anterior, contra o Corinthians, quando a melhor defesa do campeonato teve trabalho para conter a equipe e levou três bolas na trave.

"Nosso primeiro foco é voltar a conquistar pontos fora de casa. Temos uma oportunidade nessa quarta. Quem quer ser campeão brasileiro, precisa ganhar pontos fora", explicou o atacante Alexandre Pato, a principal novidade da equipe titular. O jogador não pode atuar contra o Corinthians por motivos contratuais.

Pato volta a formar a dupla de ataque com Luis Fabiano e ambos têm a responsabilidade de ajudar o São Paulo e encostar no G-4. Nas duas últimas rodadas o time não venceu e caiu para a oitava posição. "É difícil ver um time que ataca tanto como fizemos contra o Corinthians. O Osorio quer impor essa filosofia", explicou.

Pela primeira vez desde a chegada do técnico colombiano, o meia Michel Bastos não será titular. O jogador foi poupado pela comissão técnica e sequer viajou para a partida no Orlando Scarpelli. Nas duas últimas partidas ele atuou como volante e deve dar lugar para Thiago Mendes, que volta de suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

SEGREDO

Assim como Osorio, o técnico do Figueirense, Argel Fucks, também fechou o último treino da equipe. A escalação deve ter como mudanças as voltas do zagueiro Marquinhos e do atacante Clayton. A dupla cumpriu suspensão na última rodada, no empate em 2 a 2 com a Chapecoense, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE X SÃO PAULO

FIGUEIRENSE: Alex; Leandro Silva, Marquinhos, Thiago Heleno e Marquinhos Pedroso; Paulo Roberto, Fabinho, João Vitor e Rafael Bastos; Clayton e Marcão. Técnico: Argel Fucks.

SÃO PAULO: Rogério Ceni, Rafael Toloi, Lucão e Luiz Eduardo; Bruno, Hudson, Thiago Mendes, Ganso e Carlinhos; Alexandre Pato e Luis Fabiano. Técnico: Juan Carlos Osorio.

Juiz: Anderson Daronco (RS)

Local: Orlando Scarpelli, em Florianópolis

Horário: 22h

Transmissão: Globo e Band