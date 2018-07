Fora de casa, Atlético-GO vence o Paraná e se distancia da zona de rebaixamento

Assim, o Atlético-GO voltou a vencer após seis partidas - vinha de cinco empates e uma derrota. O triunfo deixou o time na 14.ª posição, com 35 pontos, com nove a mais do que o Ceará, com 26, o primeiro time na zona de rebaixamento. O time goiano está perto do Paraná. O revés manteve o time com 36 pontos, mas agora em 12.º lugar.

Mesmo fora de casa, o Atlético-GO teve uma postura ofensiva diante do Paraná e soube aproveitar as chances criadas no primeiro tempo. Aos nove minutos, o atacante Arthur aproveitou sobra na grande área e abriu o placar para o time goiano.

O Paraná precisou sair mais para o jogo, mas não tinha poder de criação e levava perigo apenas em jogadas de bola parada e aérea. Foi assim que conseguiu o empate, aos 44 minutos. Fernandez cruzou, o goleiro Marcos saiu mal e Ricardinho, de cabeça, fez 1 a 1.

Dois minutos depois, quando a torcida paranaense ainda comemorava nas arquibancadas, Júnior Viçosa recebeu cruzamento e cabeceou firme, no ângulo do goleiro Felipe Alves que ainda se esticou para defender, mas sem sucesso.

No segundo tempo o Paraná manteve a estratégia, enquanto o Atlético-GO preferiu os contra-ataques para fazer o terceiro e garantir a vitória. O lance mais perigoso dos últimos 45 minutos foi dos goianos. Aos 25 minutos, Luciano Castán escorregou e Júnior Viçosa ficou cara a cara com o goleiro. O camisa 1 Felipe Alves saiu bem e praticou a defesa. Assim, evitou um placar maior para o Atlético-GO.

O Paraná volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o Criciúma, às 19h30, no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma. Já o Atlético-GO recebe o Paysandu no sábado, às 16h30, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 1 X 2 ATLÉTICO-GO

PARANÁ - Felipe Alves; Ricardinho (Carlinhos), Anderson Uchoa (Paulo Henrique), Luciano Castán e Rafael Carioca; Hélder, Rosinei, Fernandes, Rafael Costa (Thiaguinho) e Lúcio Flávio; Carlão. Técnico: Fernando Diniz.

ATLÉTICO-GO - Marcos; Éder Sciola, Marcus Vinícius, Samuel e Eron; Feijão, Pedro Bambu, Willie e Assis (Washington); Júnior Viçosa (Anderson Leite) e Arthur (Marllon). Técnico: Gilberto Pereira.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP)

GOLS - Arthur, aos nove, Ricardinho aos 40 e Júnior Viçosa, aos 46 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Hélder e Thiaguinho (Paraná); Júnior Viçosa e Pedro Bambu (Atlético-GO)

RENDA - R$ 35.400,00

PÚBLICO - 2.379 pagantes (2.803 total)

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR)