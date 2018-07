Fora de casa, Atlético-PR quer surpreender o Criciúma nesta quarta

O Atlético Paranaense tenta nesta quarta-feira surpreender o Criciúma, às 19h30, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro, confirmar a sua posição intermediária na tabela de classificação. Após a vitória de virada sobre o Flamengo na última rodada, em Curitiba, a equipe tenta manter o embalo.

O técnico Claudinei Oliveira, porém, terá o desfalque do ala esquerdo Natanael, que cumpre suspensão. Ele deverá optar por William Rocha ou Olaza, mas irá definir o time titular somente minutos antes do jogo. O favorito para a vaga é Rocha, pois Olaza não vinha participando das partidas anteriores, mas corre por fora.

Já o time catarinense, que luta para fugir da zona do rebaixamento, tem um bom retrospecto de resultados positivos em casa: foram duas vitórias e um empate nos últimos três jogos.

"O campeonato afunilou: se perdermos pontos em casa, vamos ter dificuldades na sequência. Então temos muito respeito com o adversário porque o Atlético Paranaense também está com o objetivo de buscar resultados, além de ser um confronto direto. É o jogo mais importante do ano para o Criciúma porque precisamos da vitória", disse o técnico Gilmar Dal Pozzo.

O treinador preferiu não divulgar a escalação por ter dificuldades em obter informações sobre o adversário. Mas para o duelo são três os desfalques certos. O zagueiro Joílson e o meia João Vítor estão suspensos por cartão amarelo e o volante Rodrigo Souza por cartão vermelho.