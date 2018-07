Fora de casa, Avaí vence o Joinville e sobe para o G-4 da Série B

Se os torcedores esperavam muitos gols no clássico catarinense do Campeonato Brasileiro da Série B, ficaram decepcionados. No duelo entre Joinville e Avaí, na tarde deste sábado, na Arena Joinville, a rede balançou apenas uma vez para decretar a vitória do time visitante por 1 a 0. O jogo foi válido pela 13.ª rodada.

Com o resultado, o Avaí subiu para a quarta colocação e entrou no G-4 da competição com 23 pontos. A equipe encostou justamente no Joinville, que é o terceiro com o mesmo número de pontos, já que leva vantagem no saldo de gols: oito contra quatro.

A grande expectativa em volta do clássico foi frustrada com as atuações dos dois times na primeira etapa. Mostrando bastante desorganização, tanto Joinville como Avaí erraram muitos passes e, com isso, a bola chegou pouco nos atacantes.

O primeiro lance de maior perigo aconteceu aos 15 minutos. Depois de um bom cruzamento de Carleto para a área, Diego Felipe cabeceou com força no canto, mas o goleiro Ivan, do Joinville, conseguiu espalmar para escanteio.

O time mandante só respondeu aos 41 minutos. Em falta perigosa, dentro da meia-lua, Jael cobrou com bastante classe, por cima da barreira. A bola acabou subindo demais e tirou tinta do gol defendido por Vágner.

Na volta do intervalo, os dois times demonstraram mais vontade em buscar os gols, mas as defesas estavam em um dia inspirado. Por mais que o Joinville alçasse as bolas para a área, os defensores do time visitante costumavam levar a melhor.

Em uma dessas oportunidades, o Joinville conseguiu finalizar. Aos 14 minutos, Jael centralizou para dentro da área e a defesa afastou mal. No rebote, Marcelo Costa tentou de cabeça, mas Vágner defendeu.

Os dois times criavam as oportunidades e foi as vezes dos goleiros trabalharem. Vágner e Ivan fizeram grandes defesas e a bola só foi entrar aos 37 minutos. Depois de cruzamento para área, Cléber Santana subiu bem e cabeceou forte no canto, decretando a vitória do Avaí.

O Joinville volta a campo no próximo sábado, às 16h20, para enfrentar o Bragantino, em Bragança Paulista. Já o Avaí atua na sexta-feira, às 21 horas, contra o Luverdense, em Florianópolis. Os jogos serão válidos pela 14.ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

JOINVILLE 0 X 1 AVAÍ

JOINVILLE - Ivan; Edson Ratinho, Anderson Conceição, Thiago Medeiros e Bruno Collaço; Daniel Pereira (Schwenck), Washington e Marcelo Costa (Eduardo Ramos); Jael, Fabinho (Chico) e Edigar Junio. Técnico: Hemerson Maria.

AVAÍ - Vagner; Bocão, Antônio Carlos, Pablo e Thiago Carleto; Eduardo Costa, Eduardo Neto, Diego Felipe (Diego Jardel) e Cléber Santana; Paulo Sérgio (Roberto), Anderson Lopes (Willen). Técnico: Geninho.

GOLS - Cléber Santana, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Henrique Godoy Bezerra (SC).

CARTÕES AMARELOS - Edson Ratinho e Fabinho (Joinville); Diego Felipe, Eduardo Neto e Pablo (Avaí).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).