Fora de casa, Botafogo empata com o Americano e é eliminado do Campeonato Carioca

Atual campeão, o Botafogo deu adeus ao Campeonato Carioca de forma melancólica. Em mais uma partida fraca, empatou com o rebaixado Americano por 2 a 2, no estádio Eucyr Resende, em Saquarema (RJ), na sexta e última rodada da Taça Rio, o segundo turno do Estadual.

Precisando vencer e de uma combinação de resultados para se classificar à semifinal pelo índice técnico, o Botafogo não conseguiu uma coisa, nem outra. O time do técnico Zé Ricardo terminou em quarto lugar do Grupo C, com apenas nove pontos. O Americano, por sua vez, é um dos rebaixados com apenas quatro pontos somados nos dois turnos. O outro é a Portuguesa.

Sem a vaga na semifinal, o Botafogo volta a campo para enfrentar o Juventude, pela terceira fase da Copa do Brasil. Os times se enfrentam no próximo dia 4 de abril, uma quinta-feira), às 21h30, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela partida de ida.

Os dois times entraram em campo precisando do resultado, mas o futebol mostrado no primeiro tempo mostrou o contrário. Os dois times sofreram muito no campo de ataque e praticamente não criaram. Com os mesmos problemas do duelo contra a Portuguesa, o Botafogo não conseguiu se soltar. A única chegada com perigo foi finalizada por Ferrareis. Ele apareceu bem na área, aproveitando cruzamento de Marcinho, mas cabeceou para longe.

O segundo tempo foi mais agitado desde o início. Logo aos dois minutos, Rodrigo Pimpão saiu de frente para o gol e tentou por cobertura, mas Luís Henrique fez grande defesa. Na sequência, porém, o camisa 1 não conseguiu fazer nada. Ferrareis deu chapéu dentro da área e serviu Alex Santana. O volante finalizou girando e abriu o placar aos cinco minutos.

Indo para o tudo ou nada, o Americano logo deixou tudo igual. Ricardinho, que havia acabado de entrar, cruzou na cabeça de Romário. O atacante testou firme e venceu o goleiro Diego Cavallieri, aos 12 minutos.

Zé Ricardo aproveitou a parada técnica aos 20 minutos para mudar o Botafogo, colocando Luiz Fernando e João Paulo, reorganizando a equipe. As trocas ajudaram o time voltar a ficar na frente. Aos 25 minutos, Rodrigo Pimpão recebeu de Erik e finalizou colocado, tirando de Luís Henrique.

Os alvinegros seguiram no ataque, desperdiçando oportunidades com Luiz Fernando. Ele teve chances claras, mas não marcou. O castigo veio aos 47 minutos. Novamente Romário, mais uma vez por cima, de cabeça, aproveitou cruzamento da direita e venceu Diego Cavallieri. Um final amargo para um campeonato pouco interessado e interessante do Botafogo.

FICHA TÉCNICA

AMERICANO 2 x 2 BOTAFOGO

AMERICANO - Luis Henrique; Sanderson, Admilton, Gabriel e Rafinha (Ricardinho); Espinho, Vandinho (Di Maria), Matheus Gama e Nathan (Gustavo Tonoli); Romário e Daniel. Técnico: Josué Teixeira.

BOTAFOGO - Diego Cavallieri; Marcinho, Gabriel, Marcelo Benevenuto e Jonathan; Alex Santana (João Paulo), Cícero e Gustavo Ferrareis (Luiz Fernando); Erik, Rodrigo Pimpão (Igor Cássio) e Diego Souza. Técnico: Zé Ricardo.

GOLS - Alex Santana, aos 5, Romário, aos 12 e aos 47, e Rodrigo Pimpão, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel (Americano); Gustavo Ferrareis (Botafogo).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Eucyr Resende, em Saquarema (RJ).