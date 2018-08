Fora de casa, Chelsea vence por 3 a 0 em estreia de Sarri no Campeonato Inglês

Comandado pelo técnico Maurizio Sarri, o Chelsea venceu o Huddersfield Town por 3 a 0 neste sábado, em Huddersfield, pela primeira rodada do Campeonato Inglês. Os gols foram marcados por dois volantes, o francês N'Golo Kanté e o brasileiro naturalizado italiano Jorginho, e pelo atacante espanhol Pedro Rodríguez.

A vitória do Chelsea, na primeira partida de Sarri pelo torneio, foi construída no primeiro tempo. Aos 33 minutos, Willian fez jogada pela esquerda e cruzou para conclusão de Kanté, que bateu de primeira com a perna esquerda. O chute não pegou em cheio e quicou antes de entrar no contrapé do goleiro inglês Ben Hamer.

Mais tarde, o zagueiro Christopher Schindler acertou o lateral-esquerdo Marcos Alonso dentro da área, lance que resultou em pênalti e cartão amarelo para o defensor. Tranquilo, Jorginho andou com calma para a bola e rolou no canto esquerdo de Hamer, que optou por ficar parado e caiu no canto errado depois da batida, aos 44 minutos. Na etapa final, aos 34 minutos, Pedro fechou o placar, em conclusão após receber assistência do belga Eden Hazard, que iniciou a partida no banco de reservas.

Goleiro mais caro do mundo, o espanhol Kepa Arrizabalaga foi pouco acionado durante a partida. Na quarta-feira, o Chelsea pagou para 80 milhões de euros (cerca de R$ 344 milhões) para contratar o jogador, que tinha vínculo com o Athletic Bilbao. Já o centroavante Álvaro Morata, também espanhol, não teve boa atuação e segue sem marcar um gol pelo clube desde dezembro de 2017.

Além de Willian, substituído Hazard aos 21 minutos do segundo tempo, outro brasileiro titular pelo Chelsea na partida foi David Luiz. Seguro, apesar do cartão amarelo recebido, o zagueiro voltou a jogar em uma linha de quatro defensores, sistema diferente do adotado pelo técnico Antonio Conte nas últimas duas temporadas, quando o italiano escalava esse setor do time de Londres com cinco jogadores.

Em outras três partidas do torneio, o Crystal Palace derrotou o Fulham por 2 a 0, fora de casa, enquanto os mandantes Bournemouth, por 1 a 0, e Watford, por 2 a 0, venceram Cardiff e Brighton, respectivamente. O Chelsea vai voltar a campo no próximo sábado, em casa, contra o Arsenal.