Fora de casa, Coritiba encara o Figueirense para deixar a lanterna

Coritiba vai até Florianópolis para enfrentar o Figueirense , neste domingo, 19, às 16 horas, no estádio Orlando Scarpelli, pela 29.ª rodada do Brasileirão, em uma luta direta para evitar o rebaixamento. O time da casa está perto da área da degola e a partida ganha ares de decisão.

O técnico do Coritiba, Marquinhos Santos, tratou o último treino da equipe antes do embarque como segredo de Estado. Desde que o atraso salarial do clube foi revelado pelo atacante Zé Eduardo em sua conta no Twitter, o clube fechou as portas para a imprensa.

Apesar deste mistério, Wellinton voltou a treinar e tem chance de entrar entre os titulares. Luccas Claro iria para o banco de reservas, porém o zagueiro tem agradado à comissão técnica e foi o autor do gol do time na vitória contra o Criciúma por 1 a 0, há duas rodadas. No meio de campo, o volante Rosinei volta e no ataque Zé Eduardo cumpriu suspensão e também deve retornar.

Já pelo Figueirense, com uma série de três derrotas seguidas, a equipe de Florianópolis voltou a ser ameaçada pelo rebaixamento no Brasileirão. O time ocupa a 15.ª posição, com somente 2 pontos a mais que o Bahia, o primeiro da zona da degola. Portanto, o desafio deste domingo contra o lanterna Coritiba é considerado confronto direto na luta para permanecer na Série A.

"Teremos a volta de jogadores titulares, o que dá uma garantia melhor para o jogo. Esta semana foi boa, trabalhamos a parte defensiva, ofensiva e muita posse de bola. Estamos muito mais fortes com todo o grupo à disposição", disse o treinador Argel Fucks. Cinco jogadores ausentes na última rodada retornaram aos treinos.

O único desfalque do time é o meia Giovanni Augusto, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida, em que o Figueirense foi derrotado por 3 a 0 pelo Atlético Paranaense, em Curitiba.