Fora de casa, Coritiba enfrenta o Goiás com vários desfalques

Coritiba precisa de uma vitória diante do Goiás , neste sábado, 11, às 18h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 28.ª rodada do Brasileirão , para tentar sair da zona de rebaixamento ainda neste fim de semana, mas a tarefa do técnico Marquinhos Santos não será fácil. Ele conta com pelo menos cinco desfalques para armar a sua equipe.

Os volantes Rosinei, Germano e Hélder estão no departamento médico. O atacante Zé Eduardo está suspenso - deve ser substituído por Élber - e Geraldo foi convocado pela seleção de Angola. Já o zagueiro Wellinton se recupera de lesão.

Antes do embarque para Goiânia, Marquinhos Santos falou sobre essas dúvidas. "O único jogador que tem a característica de primeiro volante é o Baraka. Tanto o Gil quanto o Sérgio (Manoel) são jogadores de transição, fazem uma função de segundo volante, assim como o Robinho", explicou.

Já pelo Goiás, com dificuldades de engatar boa sequência no Brasileirão, a equipe goiana tem como objetivo, manter a folga da zona de rebaixamento. No time esmeraldino, o discurso para o confronto diante dos paranaenses é o do tradicional "jogo de seis pontos", justamente pela posição dos dois times na tabela de classificação.

"Do nono para baixo está todo mundo brigando. A gente está consciente de que uma derrota nos aproxima lá de baixo e uma vitória nos empurra mais para cima", disse o técnico Ricardo Drubscky, em coletiva após o treino desta sexta-feira.

Com 34 pontos, o Goiás é o 10.º colocado e está cinco pontos na frente do Coritiba, que é 17.º e abre a zona de rebaixamento. Na rodada passada, o time esmeraldino também usou o mesmo discurso ao enfrentar o Vitória, que também briga para não ser rebaixado.

No treino desta sexta, Ricardo Drubscky não deu pistas sobre a escalação. Sem desfalques, a tendência é que ele escale novamente o mesmo time que empatou em 2 a 2 com o Vitória na última rodada, com o meia Tiago Real atuando improvisado na lateral direita.