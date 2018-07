Fora de casa, Fluminense vence o Atlético-GO por 1 a 0

O Atlético fez valer o mando de campo e pressionou o Fluminense nos primeiros minutos da partida, embora sem levar perigo ao gol de Ricardo Berna. No entanto, por uma daqueles ironias do futebol, foi em meio à pressão que o Fluminense deu origem a um lance que resultou no gol de Leandro Euzébio, aos 12 minutos. Sem opção para sair com a bola, a zaga tricolor deu um chute para frente na direção de Fred. O zagueiro do Atlético cortou e colocou para escanteio. Na cobrança, Deco pôs a bola no meio da área, Valencia desviou e Leandro Euzébio completou para dentro da meta de Márcio: 1 a 0.

A partir do gol, o Fluminense se organizou em campo e, aos 21 minutos, teve mais duas chances de marcar. Primeiro, Conca recebeu pela esquerda e chutou forte, mas Márcio defendeu. Em seguida, Mariano bateu firme e o goleiro espalmou. Fred emendou no rebote, porém Márcio agarrou. No entanto, o árbitro já havia anotado o impedimento do atacante do time carioca.

O Atlético respondeu aos 25. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Agenor na pequena área, mas ele acabou travado na hora do chute. Nos minutos finais do primeiro tempo, a equipe goianiense teve a chance de marcar pelos pés do goleiro Márcio, em cobrança de falta na risca da meia-lua. No entanto, ele pegou muito embaixo da bola e jogou longe da meta de Ricardo Berna.

Na etapa complementar, logo aos 5 minutos, o Atlético teve um gol anulado. Vitor Júnior chutou de fora da área, Ricardo Berna espalmou e, na sobra, Marcão, em posição irregular, empurrou para dentro do gol.

A partir daí, apesar de movimentado, o jogo perdeu emoção. Tanto que uma nova chance de gol só saiu aos 30 minutos, com Fred. O atacante do Fluminense chutou de fora da área no cantinho esquerdo do goleiro Márcio, que se esticou e colocou para escanteio. O Atlético até tentou fazer uma pressão no fim da partida, mas não teve sucesso.

FICHA TÉCNICA:

Atlético-GO 0 x 1 Fluminense

Atlético-GO - Márcio; Adriano, Gílson, Anderson e Thiago Feltri; Agenor (Felipe Brizola), Pituca, Ramalho (Preto) e Vitor Júnior; Felipe (Diogo Campos) e Marcão. Técnico: PC Gusmão.

Fluminense - Ricardo Berna; Mariano, Gum, Leandro Euzébio e Júlio César; Edinho, Valência, Deco (Matheus Carvalho) e Conca; Rodriguinho (Fernando Bob) e Fred (Rafael Moura). Técnico: Enderson Moreira.

Gol - Leandro Euzébio, aos 12 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Agenor e Adriano (Atlético-GO); Conca, Júlio César e Rodriguinho (Fluminense).

Árbitro - Sálvio Spinola Fagundes Filho (Fifa-SP).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).