Fora de casa, França goleia Moldávia na estreia nas Eliminatórias da Eurocopa

Atual campeã mundial, a seleção francesa começou bem a participação nas Eliminatórias da Eurocopa de 2020. Fora de casa, em Chisinau, marcou três vezes nos 36 minutos iniciais, e goleou a Moldávia por 4 a 1, pela primeira rodada do Grupo H do torneio qualificatório.

Diante da diferença técnica entre as equipes, a França até demorou para abrir vantagem nesta sexta-feira. E foi com um golaço, aos 24 minutos, quando Pogba deu passe de cavadinha para Griezmann, que bateu de primeira para fazer 1 a 0. O segundo gol francês saiu logo depois, aos 27. Dessa vez, Griezmann cobrou escanteio e Varane marcou de cabeça.

A França voltou a marcar aos 36, com Giroud, após cruzamento, levando a França a ir ao intervalo em vantagem de 3 a 0. Foi o 34º gol dele pela seleção, o que o deixou empatado com Trezeguet como terceiro maior artilheiro da história da equipe, ainda atrás de Henry e Platini.

A equipe dirigida por Didier Deschamps, então, diminuiu o ritmo no segundo tempo, mas ainda assim marcou outra vez, dessa vez com Mbappé, aos 42 minutos. E a Moldávia diminuiu aos 44, com Vladimir Ambros aproveitando rebote.

Assim ocorreu com a seleção francesa, as seleções visitantes se deram melhor nos outros dois duelos do Grupo H nesta sexta. Na Albânia, a Turquia venceu por 2 a 0, com gols marcados por Burak Yilmaz, aos 21 minutos do primeiro tempo, e Hakan Calhanoglu, aos 11 minutos da etapa final.

Já em Andorra, a Islândia, surpresa da Eurocopa de 2016, também triunfou por 2 a 0. E os seus gols foram marcados por Birkir Bjarnason, aos 22 minutos do primeiro tempo, e Kjartansson, aos 35 da etapa final.

A segunda rodada do Grupo H vai ser realizada na próxima segunda. A França, no Stade de France, receberá a Islândia. Andorra atuará novamente em casa, dessa vez contra a Albânia. E A Turquia buscará o seu segundo triunfo na competição classificatória em duelo com a Moldávia.