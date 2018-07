Fora de casa, Grêmio quer manter o embalo com a 5ª vitória seguida

Grêmio tenta entrar de vez na briga por uma das vagas da Copa Libertadores do ano que vem, reservadas aos quatro primeiros colocados do Brasileirão , neste domingo, 14, às 18h30, contra o Atlético Mineiro , no estádio Independência, em Belo Horizonte. O clube gaúcho começou esta 21.ª rodada como quinto colocado, com 34 pontos, graças ao retrospecto recente de quatro vitórias consecutivas.

Mas, apesar dos resultados, precisa melhorar a qualidade de seu jogo. A vitória da última quarta-feira, quando enfrentou o Atlético Paranaense em casa, foi conquistada sob vaias da torcida e com gol de Barcos nos acréscimos.

Ausente daquele jogo, quando cumpriu suspensão, o volante Fellipe Bastos volta ao meio de campo tricolor e é tido como grande reforço para dar equilíbrio ao setor. O técnico Luiz Felipe Scolari aproveita a mudança para fazer mistério sobre quem sai do time. Matheus Biteco, Ramiro e Walace disputam duas vagas.

Como Felipão vai manter um trio de volantes, com dois deles e mais Fellipe Bastos, o treinador pode deixar os meias Luan e Dudu mais livres para armar as jogadas e se juntar a Barcos, no ataque, para a finalização.

Já no Atlético-MG, sem conseguir vencer para engrenar no Campeonato Brasileiro e patinando na parte central da tabela de classificação, a equipe mineira tem um sério problema para enfrentar o Grêmio. Nada menos que 11 jogadores estão no departamento médico e serão ausências certas no confronto da 21.ª rodada da competição, marcado para as 18h30 no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Apesar de nem todos os lesionados serem titulares, o técnico Levir Culpi fica com restrição de opções para armar o time, já que não pode contar com o goleiro Giovanni, os zagueiros Emerson e Réver, o lateral-esquerdo Pedro Botelho, os volantes Pierre, Rafael Carioca, Josué e Lucas Cândido e os atacantes Maicosuel e Marion. E, entre os titulares disponíveis, ainda enfrenta problemas como Jô, que não marca há 19 jogos.

A única boa notícia do treinador para o compromisso deste domingo é o retorno de Dátolo, que desfalcou o time na última rodada por causa de dores musculares, mas já voltou a treinar afirma estar novamente à disposição. Mas Levir Culpi afirma que não se preocupa "com quem está fora". "Me preocupo com a oportunidade de quem vai entrar", salientou.