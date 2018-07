Fora de casa, Inter de Milão só empata com Atalanta pelo Italiano

A Inter de Milão perdeu neste sábado uma boa chance de entrar na zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa através do Campeonato Italiano. Fora de casa, o time não conseguiu sair do 0 a 0 com a Atalanta, em duelo válido pela 32ª rodada.

A igualdade levou a Inter de Milão aos 60 pontos, em quinto lugar e com a mesma pontuação de Lazio e Roma, que vão se enfrentar neste domingo e estão à frente por causa dos critérios de desempate. Já a Atalanta está mais distante da vaga na Liga Europa, na oitava posição, com 49 pontos.

A partida deste sábado teve dois zagueiros brasileiros como titulares, casos de Rafael Toloi pela equipe de Bérgamo e de Miranda pela Inter, sendo que o defensor da seleção teve a companhia do compatriota Rafinha na formação inicial - o meia foi substituído por Eder na etapa final.

A Atalanta foi quem teve maior controle das ações, com 55% da posse de bola. Além disso, finalizou mais vezes - 15 a 9. Mas isso acabou não sendo suficiente para superar o sistema defensivo da Inter, que contou com boa atuação do goleiro Handanovic.

Ainda sonhando com uma vaga na próxima edição da Liga Europa, o Torino não saiu do 0 a 0 com o Chievo, fora de casa. O resultado deixou a equipe de Turim na décima posição, com 46 pontos, enquanto o clube de Verona é o 15º, com 30.

Logo atrás do Torino, em 11º, agora com 38 pontos, o Genoa bateu o Crotone, antepenúltimo, com 27, por 1 a 0. O gol da partida realizada neste sábado foi marcado por Daniel Bessa, aos 28 minutos do primeiro tempo.

Em um confronto direto na luta contra o descenso, o Cagliari derrotou a Udinese por 2 a 1, em casa e de virada. Kevin Lasagna abriu o placar logo aos dez minutos, mas Pavoletti, aos 21 da etapa inicial, e Ceppitelli, aos 39 do segundo tempo, viraram o placar. O Cagliari, então, chegou aos 32 pontos, em 14º lugar, logo atrás da Udinese, que soma 33.