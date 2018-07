Fora de casa, Ponte Preta ganha e dorme no G-4 da Série B

A Ponte Preta vai passar a noite desta sexta-feira dentro do G-4, a zona de acesso, da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol solitário de Rafael Costa na primeira etapa, o time campineiro derrotou o Icasa por 1 a 0, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), pela 20.ª rodada.

Os comandados do técnico Guto Ferreira assumiram o quarto lugar, com 34 pontos. A Ponte Preta não terminará a rodada dentro do G-4, entretanto, por conta do confronto direto entre América-MG e Vasco, neste sábado, em Belo Horizonte. Qualquer que seja o resultado, o time campineiro deixará a zona de classificação. Nos últimos seis jogos, a equipe venceu cinco vezes.

O Icasa, por sua vez, segue dentro da zona de rebaixamento. O time cearense, em crise por conta dos atrasos salariais e sob ameaça de ser excluído da Série B, chegou ao quinto jogo sem vitória, na 17.ª posição com 19 pontos.

A partida começou muito fraca tecnicamente. O Icasa mostrou disposição, tentando marcar no campo de ataque, mas não assustou Roberto. O time campineiro, por sua vez, sentiu a falta de Fernando Bob no meio de campo e sofreu com os erros de passe.

Com o passar do tempo, a qualidade técnica da Ponte Preta começou a fazer a diferença. Pelo lado direito, Roni foi o responsável por tirar os visitantes de trás e criar as melhores chances de perigo. Na primeira boa chegada, ele tabelou com Rodnei e bateu cruzado. Busatto teve que se esticar para defender em dois tempos.

Em outra boa subida, o atacante foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça de Rafael Costa, que deu um leve desvio de cabeça e abriu o placar aos 37 minutos. Os donos da casa tentaram reagir em cobrança de falta de Gilberto. A bola saiu forte e assustou o goleiro Roberto.

O técnico Guto Ferreira voltou com o meia Renato Cajá no segundo tempo e o atacante Rafael Costa começou o festival de gols perdidos, quando poderia ter "matado o jogo". Logo aos 13 minutos, ele recebeu bola açucarada de Juninho, dentro da área, mas finalizou forte e isolou. Depois foi a vez de Alexandro colocar o camisa 9 na boa, mas novamente ele concluiu mal e mandou para fora.

Mais ofensivo após a entrada de dois atacantes, o Icasa tentou pressionar no final, mas praticamente não obrigou Roberto a fazer alguma defesa. Mesmo desfalcada, sem a dupla de defesa titular, a Ponte Preta conseguiu se segurar bem e pode comemorar uma vitória na abertura do segundo turno.

Os dois times voltam a campo nesta terça, pela 21.ª rodada. Às 17 horas, a Ponte Preta encara o Atlético Goianiense, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Um pouco mais tarde, às 19h30, o Icasa encara o Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, em São Luis.

FICHA TÉCNICA

ICASA 0 x 1 PONTE PRETA

ICASA - Busatto; Ivonaldo, Naylhor, Gilberto e Fábio Lima (Kanu); Guidio, Dodó, Rodney, Lucas e Bismark (Neílson); Núbio Flávio (Bruno Nunes). Técnico: Vladimir de Jesus.

PONTE PRETA - Roberto; Rodney, Raphael Silva, Gilvan e Bryan; Adilson Goiano, Juninho e Adrianinho (Renato Cajá); Roni (João Paulo), Cafu (Alexandro) e Rafael Costa. Técnico: Guto Ferreira.

GOL - Rafael Silva, aos 37 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Naylhor, Gilberto e Fábio Lima (Icasa); Bryan, Cadu e Alexandro (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

RENDA - R$ 11.830,00.

PÚBLICO - 1.202 pagantes.

LOCAL - Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).