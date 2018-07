Fora de convocação da seleção, Marcelo volta a treinar no Real

Marcelo vem sofrendo com uma série de problemas físicos nos últimos meses e ficou de fora dos últimos dois jogos do Real Madrid por conta de uma contusão no tornozelo. Apesar do retorno aos treinamentos, sua presença diante do Celta de Vigo, neste sábado, ainda é incerta.

A tendência é de que o lateral tivesse condição ao menos de reforçar a seleção brasileira nas partidas contra Uruguai e Paraguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, nos dias 25 e 29 deste mês, mas o técnico Dunga preferiu não convocá-lo. O treinador deixou Marcelo de fora da lista anunciada nesta quinta e explicou que tomou a decisão após conversar com os médicos do Real Madrid.

Além de Marcelo, outra novidade no treino do Real foi Modric. O croata também passa por fase final de recuperação de uma lesão e voltou a trabalhar ao lado dos colegas. Com isso, o único desfalque para o técnico Zinedine Zidane é Benzema, que está com um problema muscular na perna direita.