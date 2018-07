Fora de convocação, Liedson não desfalcará Corinthians

LISBOA - O atacante Liedson ficou de fora da lista de convocados de Portugal, divulgada nesta segunda-feira, e não desfalcará o Corinthians. O jogador brasileiro, naturalizado português, havia sido chamado em uma pré-lista para a partida diante da Noruega, no dia 4 de junho, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2012, e poderia desfalcar o time paulista em uma ou duas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas acabou cortado pelo técnico Paulo Bento.

Com isso, Liedson, artilheiro do Corinthians na temporada, com 12 gols, não será problema para as duas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, neste domingo, contra o Coritiba, e no dia 5 de junho, diante do Flamengo.

Para o ataque, Paulo Bento acabou optando por chamar outros seis jogadores que atuam no futebol europeu: Cristiano Ronaldo, do Real Madrid; Danny, do Zenit; Helder Postiga, do Sporting; Hugo Almeida, do Besiktas; Nani, do Manchester United; e Silvestre Varela, do Porto.

A seleção portuguesa luta contra uma campanha ruim nas Eliminatórias até o momento. Com sete pontos em quatro partidas, está na segunda colocação do Grupo H, três pontos atrás da Noruega, que lidera.

Confira os convocados da seleção portuguesa:

Goleiros - Eduardo (Genoa), Hugo Ventura (Portimonense) e Rui Patrício (Sporting).

Defensores - Bruno Alves (Zenit), Fábio Coentrão (Benfica), João Pereira (Sporting), Pepe (Real Madrid), Ricardo Carvalho (Real Madrid), Ronaldo (Porto) e Sílvio (Braga).

Meio-campistas - Duda (Málaga), André Santos (Sporting), Carlos Martins (Benfica), João Moutinho (Porto), Paulo Machado (Toulouse), Raul Meireles (Liverpool) e Ruben Micael (Porto).

Atacantes - Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Danny (Zenit), Hélder Postiga (Sporting), Hugo Almeida (Besiktas), Nani (Manchester United) e Silvestre Varela (Porto).

